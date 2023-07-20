韩媒称中日韩三国控制全球电池市场九成份额，技术竞争日趋激烈

IT之家 7 月 20 日消息，据 BusinessKorea 报道，随着电池技术开发周期越来越短，中日韩之间的电池技术竞争正日趋激烈。据业内人士透露，市场份额全球第一的电池制造商宁德时代最近仅用了 39 天就注册了一项电池技术专利。

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数据显示，2011-2020 年间，韩国 LG Energy Solution 以 15318 件专利申请数位居全球电池企业之首，三星 SDI 则以 8157 件排名第二，特斯拉汽车的主要电池供应商松下能源则以 6104 件位居第四，宁德时代则以 2397 件位居第七。

报道指出，韩国企业一直致力于获得用于高容量电池的镍钴锰（NCM）正极材料专利，而中国企业则专注于申请注册磷酸铁锂（LFP）正极材料的专利，这类产品价格低廉但高度稳定。中国的硅阳极材料专利申请数也有所增加，该材料比传统石墨阴极性能更佳。

日本则在锂离子电池商业化方面领先于中国和韩国，但其市场份额与中韩相比则相形见绌。因此日本迫切希望通过商业化全固态电池来改变游戏规则。IT之家此前报道，丰田 6 月宣布计划到 2027 年将全固态电池驱动的电动汽车商业化，这种电池可大幅提高电池的可靠性。

报道还指出，随着中日韩之间的技术竞争愈演愈烈，这三国正将战线扩大到欧美等全球市场。目前中日韩共同控制着全球电池市场的 90% 以上，因此通过申请专利来确保海外专利权非常重要。尤其是在电池材料领域，日本一直积极在海外申请专利注册。近 10 年来，日本六大材料公司的海外专利申请比例达到其总申请量的 62%，相比之下，韩国七大企业的海外申请占比仅为 33%。

随着电池技术的应用范围不断扩大，获得专利也正变得越来越重要。韩国化学技术研究所 (KRICT) 高级研究员 Kim Dong-wook 表示：“锂电池最初在日本用于便携式摄像机和笔记本电脑等小型电子设备，但由于电动汽车的出现，锂电池的应用大大扩展。由此也使得专利申请更为必要。”专家还预计电池技术未来将应用于飞机、火车和船舶等更广泛领域。

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