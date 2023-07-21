阿维塔谭本宏：首款轿车阿维塔 12 下半年上市交付，明年推 E15、E16 两款新车

IT之家 7 月 21 日消息，阿维塔今日召开合作伙伴招商大会，CEO 谭本宏在会上透露，该公司将提前完成四年四车的产品规划。

其中，已经于工信部完成申报的首款轿车阿维塔 12 将于三季度亮相、年内交付。同时，E15、E16 的两款新车将于明年上市。谭本宏指出，2024 年将是其冲击份额的关键之年。

IT之家此前报道，工信部发布的《道路机动车辆生产企业及产品公告》（第 373 批）中，阿维塔 12 通过申报。

新车定位中大型轿车，长宽高分别为 5020/1999/1460mm，轴距 3020mm。该车尾部采用了类似掀背门的大开口设计，似乎取消了传统意义上的后挡风玻璃。

工信部公告中亮相的车型搭载了电子后视镜，同时也提供了传统后视镜供用户选择。新车提供 4 种轮辋样式、运动套件和后排隐私玻璃等可选配件。

阿维塔 12 将搭载由华为技术有限公司提供的驱动电机，提供 230kW 单电机和 195kW / 230kW 前后双电机两种动力可选，电池由四川时代新能源科技有限公司提供。

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