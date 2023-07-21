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腾势 N8 新车更多配置信息公开：配双 50 瓦无线快充、十点式按摩座椅

2023/7/21 14:36:21 来源：IT之家 作者：清源（实习） 责编：清源
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IT之家 7 月 21 日消息，今日下午，腾势汽车在各大社交平台发布了品牌旗下第三款车型 —— 腾势 N8 的预告视频。

该视频罗列了新车更多、更详细的配置信息，现汇总如下

  • 可选比亚迪主打性能的混动系统 DM-p

  • 空调出风口等处配有“水晶组合套件”

  • 搭载双 50W 手机无线快充

  • “以萤火虫斑点为设计灵感”的 128 色无极光幕

  • 配备十点式按摩座椅

  • 前排座椅背部配备双桌板，且附带手机、水杯凹槽

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IT之家此前报道，腾势 N8 定位为“智能豪华全场景 SUV”，已在今年早些时候通过工信部申报。该车将提供插电混动和纯电动两种动力版本，长宽高分别为 4949/1950/1725 毫米，轴距为 2830 毫米，并有 5/6/7 座车型可选。

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新车将推出纯电 / 插混两种动力车型，包含单电机前驱，双电机四驱两种驱动形式

  • EV 两驱版搭 230kW 单电机

  • EV 四驱版搭 230/200kW 双电机

  • DM-i 版搭 160kW 单电机及  102kW 1.5T 骁云发动机

  • DM-p 版搭 160kW / 200kW 双电机及 102kW 1.5T 骁云发动机

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关键词：腾势腾势N8

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