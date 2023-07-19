比亚迪赵长江：腾势 N7 汽车首批交付车辆已向全国开启发运

IT之家 7 月 19 日消息，腾势销售事业部总经理赵长江称，腾势 N7 汽车首批交付车辆已向全国开启发运。

据腾势此前官方消息，腾势 N7 汽车发布之后，大定开启 24 小时内订单便达到了 11687 台。此外，这款新车盲订 1 个月订单突破 2 万台，引发网友热议。

IT之家曾报道，腾势 N7 汽车于 7 月 3 日正式发布，定位纯电猎跑 SUV，共推出 8 个版本，售价区间为 30.18 万元到 37.98 万元。该车型基于纯电专属 CTB 平台打造，采用电池底盘一体化设计，车身长宽高为 4860*1935*1602mm，轴距为 2940mm。

内饰方面，腾势 N7 搭载了六联屏，分别为 17.3 英寸中控屏、10.25 英寸液晶仪表盘、10.25 英寸副驾驶娱乐屏、AR-HUD 和双侧智能风口显示屏，标配帝瓦雷音响、全车高级 NAPPA 真皮、电动遮阳帘等。

动力方面，腾势 N7 提供单电机与双电机四驱版两种版本，均配备容量为 91.392kWh 的动力电池，其中单电机版最大功率 230kW，CLTC 续航里程为 702km；双电机四驱版最大功率 390kW，零百加速仅为 3.9s，CLTC 续航里程为 630km。

此外，这款新车配备云辇-A 智能空气车身控制系统（标准版），高阶智能辅助驾驶版本搭载 33 个传感器加一个域传感器，配备高精度双激光雷达、高精度毫米波雷达、Orin 芯片、两个 800 万像素摄像头，官方称“到今年第四季度，腾势 N7 可实现高速 NOA 能力”。

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