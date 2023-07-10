比亚迪腾势 N7 车型盲订 1 个月订单突破 2 万台

IT之家 7 月 10 日消息，腾势汽车宣布，腾势 N7 盲订 1 个月订单突破 2 万台。腾势 N7 最早于 4 月 18 日开启盲订，7 月 3 日正式上市，两者时间间隔长达 2 个半月。

IT之家此前报道，腾势 N7 推出 4 款带云辇-A 系统的车型，售价区间为 31.98-37.98 万元，还有两款不带云辇-A 系统的 Air 版车型，售价 30.18-32.18 万元。

腾势 N7 拥有两种前脸造型，采用家族化 π-Motion 设计语言，沿用 1.2:1 的卓越宽高比，0.618 黄金比例设计，基于领先的纯电专属 CTB 平台打造；整车长宽高分别为 4860/1935/1602mm，轴距 2940mm。

该车内部配备由 17.3 英寸中控屏、10.25 英寸液晶仪表盘、10.25 英寸副驾驶娱乐屏、AR-HUD 和双侧智能风口显示屏组成的六联屏，其中中控屏分辨率为 2K，未来将会兼容“鸿蒙”系统。

该车拥有单电机与双电机四驱版两种版本，均配备容量为 91.392kWh 的动力电池，其中单电机版最大功率 230kW，CLTC 续航里程为 702km；双电机四驱版最大功率 390kW，零百加速仅为 3.9s，CLTC 续航里程为 630km。

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