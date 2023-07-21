紫光展锐回应“股东‘暗斗’融资受阻”报道：公司发展势头良好

IT之家 7 月 21 日消息，今日下午，紫光展锐官方发布《严正声明》，称有关媒体发表题为《紫光展锐股东“暗斗”融资受阻》的报道，其中存在严重不实信息，损害了公司声誉及利益。

紫光展锐表示，公司及全体董事正齐心协力、团结一致，大力推动公司发展。目前，公司发展势头良好。

我们严正声明：相关媒体及个人须立即停止传播不实信息，我们将保留追究相关媒体及个人法律责任并追偿损失的权利。

IT之家查询发现，这篇报道是来自财新网 7 月 20 日的独家消息。该报道称，多名接近紫光展锐的人士告诉财新，紫光集团大股东希望收回此前员工代持公司拥有的 8.37% 股权，已经对员工代持公司提起诉讼，并冻结了部分股权。截至发稿，这篇文章还没有被删除。

值得一提的是，紫光展锐于今年 6 月 27 日刚刚完成换帅，紫光集团执行副总裁马道杰任紫光展锐董事并选派其为紫光展锐董事长。

根据市场调查机构 Counterpoint Research 公布的报告，紫光展锐在 2023 年第一季度的手机应用处理器出货量占比为 8%，数据并不是非常理想。

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