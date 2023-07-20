紫光展锐首颗卫星通信 SoC V8821 推出，将联合 vivo 推动商用手机产品落地

IT之家 7 月 20 日消息，据紫光展锐官方消息，紫光展锐现已推出首颗卫星通信 SoC 芯片 V8821。

目前，紫光展锐基于 V8821 已率先与中国电信、中国移动、中兴通讯、vivo、移远通信、是德科技、鹏鹄物宇、佰才邦等行业伙伴完成了 5G NTN (non-terrestrial network，非地面网络) 数据传输、短消息、通话、位置共享等多种功能和性能测试。

紫光展锐称参与完成了国内首次 5G NTN 手机直连卫星外场验证，通过采用 vivo 高集成度射频天线方案和内嵌紫光展锐 V8821 芯片的 vivo 卫星通信终端样机，实现在天通卫星环境下 5G NTN 手机直连卫星空口上下行连接，并实现 vivo 手机之间的互通，用卫星通信成功进行收发文字消息的业务演示，功能、性能符合预期。

紫光展锐表示，后续将联合 vivo，积极推动商用手机产品落地，以满足用户更多场景下的通信需求。

据IT之家此前报道，vivo 在今年 MWC 现场的合作伙伴展台上展示了卫星通信样机，是国内首次实现 5G NTN (non-terrestrial network，非地面网络) 直连卫星外场验证成功并收发卫星短消息的手机终端。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。