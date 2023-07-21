OpenAI、谷歌等七家 AI 头部企业承诺：将为人工智能内容添加水印，开放第三方审查

IT之家 7 月 21 日消息，据路透社报道，美国政府今日宣布，已获得多家人工智能头部公司的自愿承诺，将对人工智能生成的内容加水印等措施，以帮助提高技术的安全性。

亚马逊、Anthropic、谷歌、Inflection、Meta、微软和 OpenAI 这七家公司都同意提高其系统的安全性和透明度，包括允许第三方专家对其模型进行审查。

在发给 TechRadar 的一份声明中，美国政府表示：“正在开发这些新兴技术的公司有责任确保其产品的安全。为了充分发挥人工智能的潜力，美国政府鼓励该行业坚持最高标准，以确保创新不会以牺牲美国人的权利和安全为代价。”

首先，这七家公司承诺在向公众发布 AI 系统之前，对其进行内部和外部安全测试，并与相关行业参与者、政府、学术界和公众共享信息，以帮助管理人工智能风险。

这些公司还将致力于网络安全投资和内部威胁控制，以“保护专有和未发布的模型权重”，这对于驱动生成人工智能的数据模型的运行至关重要。他们还同意促进第三方调查并报告系统中的任何安全漏洞。

七家公司还同意采取措施提高公众对其系统的信任，包括开发一种方法来确保让人们知道，他们何时看到人工智能生成的内容，例如水印或其他措施。这些公司还将优先研究人工智能模型带来的社会风险，包括可能导致的种族歧视和其他形式的偏见，以及“保护隐私”。

不过IT之家从公告中发现，这些承诺都是相关企业自愿采取的措施，而且没有违反的惩罚措施，因此并不能百分百保证严格执行。

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