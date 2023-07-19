导演詹姆斯・卡梅隆谈 AI：我在 1984 年就警告过你们，可你们没听

IT之家 7 月 19 日消息，科幻动作片《终结者》在 1984 年上映时，给观众带来了惊险刺激的娱乐体验，也预示了人工智能（AI）对人类的威胁。近日，该片的导演詹姆斯・卡梅隆在接受 CTV News 首席政治记者 Vassy Kapelos 的采访时，再次对 AI 的潜在危险发表了看法。

“我在 1984 年就警告过你们，可你们没听，”卡梅隆说，“我认为 AI 的武器化是最大的危险。我觉得我们会陷入一场类似核军备竞赛的 AI 竞赛，如果我们不去开发它，其他人肯定会去开发它，然后就会升级。”

卡梅隆继续说，“你可以想象一个拥有 AI 的战场，整个战争都由电脑以人类无法干预的速度进行，而你没有任何缓和事态的能力。”

除了谈论 AI 问题，卡梅隆还对目前正在进行的美国编剧工会（WGA）和美国电影电视演员工会（SAG-AFTRA）罢工发表了看法，罢工的主要原因之一是制片方使用 AI 来替代人类创作者，卡梅隆不认为 AI 已经达到了可以取代有才华的编剧的水平。

“这不是谁写的问题，而是这是不是一个好故事的问题，”卡梅隆说，“我个人不相信一个没有身体的头脑，只是重复其他有身体的头脑说过的话 —— 关于他们所经历过的生活、爱情、谎言、恐惧、死亡 —— 然后把它们混合成一团乱麻，再吐出来…… 我不相信它能够打动观众。”

IT之家注意到，几周前，《终结者》的主演阿诺・施瓦辛格也对 AI 表达了同样的想法，他称：“现在每个人都对它感到恐惧，都不知道这会走向何方。而在这部电影中，在‘终结者’中，我们讲述了机器拥有了自我意识，并且接管了一切…… 现在几十年过去了，这已经成为现实。所以这不再是幻想或者未来式，它就在今天，所以这就是吉姆・卡梅隆非凡的写作。”

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