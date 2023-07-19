Meta 副总裁：生成式人工智能目前还很傻，无需担心风险

IT之家 7 月 19 日消息，Meta 公司副总裁兼全球事务主席、前英国副首相尼克・克莱格（Nick Clegg）近日在接受 BBC 采访时，对生成式人工智能（generative AI）的风险进行了淡化，称其目前还很傻（quite stupid）。他认为，目前的炒作“有些超前于技术”。

IT之家注意到，克莱格的这番言论正值 Meta 公司发布其开源的生成式人工智能模型 Llama 2 之际，Meta 表示 Llama 2 的预训练内容比 Llama 1 多 40%，并且可以免费用于研究和商业目的。

生成式人工智能是指能够根据输入的数据自动生成文本、图像、音频等内容的人工智能技术。其中，大型语言模型（LLMs）是一种常见的生成式人工智能模型，可以根据给定的文字或语音输入生成连贯的文字或语音输出，Llama 2 就是一种大型语言模型。

克莱格对大型语言模型“很傻”的评价并非完全没有道理，目前这些模型还存在“幻觉”的问题，也就是说它们会给出一些完全不符合事实的答案。

BBC 在其报道中提出了另一个关于 Llama 2 的风险，即这个模型是开源的，意味着任何人都可以编辑代码。他们可能会为了恶意目的而删除防止其说出有害内容的保护措施，克莱格对此不以为然，认为这是夸大其词，并坚称 Llama 2 甚至不能生成图像，更不用说“制造生物武器”了。他接着解释说，大型语言模型一直都在被开源，相比之下，Llama 2 比任何其他模型都更安全。

这些模型是否会被恶意使用，只有时间才能证明。不过，开源模型的一个好处是能使生成式人工智能变得民主化。初创公司可以利用这些代码并在其基础上进行创新，与诸如 ChatGPT 和 Google Bard 等大公司竞争，促进科技的进步。

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