阿里巴巴张勇：“1+6+N”的治理结构有机会创造更大的社会价值

IT之家 7 月 21 日消息，阿里巴巴今日晚间发布 2023 年财报，阿里董事会主席张勇发布致股东信。张勇表示，2023 年注定是阿里巴巴发展历程中充满标志性意义的一年，这一次的组织变革（1+6+N 治理结构），某种程度上在中国商业史上是一次并无前例的探索，一次超大规模组织敢为人先的实验。

图源 阿里巴巴财报

张勇在信中介绍，针对 1+6+N 结构，目前阿里已有如下计划：

云智能集团将通过向股东分派股息从阿里巴巴集团完全分拆并完成独立上市；

菜鸟和盒马都将寻求各自的独立上市；

阿里国际数字商业集团将寻求独立对外融资。

张勇表示，相信这一全新治理结构，有利于客户价值、业务价值和股东价值的发现和创造，从而有机会创造更大的社会价值。

张勇还指出，阿里巴巴将始终坚持长期主义，坚持创造价值，坚持消费、云计算、全球化的三大战略：“面向充满未知的新时代，我们希望通过自身生产关系的深刻变革，直面市场的洗礼，更多释放内在活力和创造力，更好地把握未来的时代性机遇。”

张勇在信中还写道：“伴随着开启这一全新篇章，阿里巴巴控股集团也将在 9 月 10 日后迎来新的管理层：蔡崇信将接替我成为阿里巴巴控股集团董事会主席，吴泳铭将接替我成为阿里巴巴控股集团首席执行官。而我本人，也将奔赴全新的战场，专职做好阿里云智能集团董事长兼首席执行官的工作，去探索云计算、大数据、人工智能和千行百业融合创新的广阔未来。”

IT之家此前报道，在截至 3 月 31 日的 2023 财年，阿里巴巴营收为 8686.87 亿元，比 2022 财年增长 2%。

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