胡润发布中国元宇宙潜力企业榜：阿里巴巴、华为入选 Top2

IT之家 7 月 20 日消息，7 月 20 日，胡润研究院发布了《2023 胡润中国元宇宙潜力企业榜》，该榜单列出元宇宙领域最具发展潜力的中国企业 200 强。

IT之家注意到，该榜单分为 8 个阶段，分别为最具潜力 Top2、Top 5、Top 10、Top 20、Top 30、Top 50、Top 100 和 Top 200，企业性质包括民营企业、国资控股企业，企业总部所在地涵盖中国内地、港澳台地区。

其中，阿里巴巴、华为获评“最具潜力 Top 2”，网易、腾讯、百度进入“最具潜力 Top 5”。中国移动、中国电信、京东集团、科大讯飞、联想紧随其后，进入“最具潜力 Top 10”。

另外，榜单中出现了新上榜企业 57 家，以 HTC、米哈游、联影医疗为代表。其中 HTC 牵头成立了元宇宙产业与技术联盟，推出了 Viverse 元宇宙手机、VR 智能头显等产品。拥有《原神》IP 的米哈游，旗下 HoYoverse 的目标是在 2030 年打造出 10 亿人生活在其中的虚拟世界，公司内部称之为“崩坏神域”。

产业领域方面， 200 强企业中底层技术类的上榜企业最多，有 89 家，以华为、欧菲光、科大讯飞为代表；生态应用类 65 家，以哔哩哔哩、芒果超媒为代表；终端产业类 22 家，以联想、小米、歌尔股份为代表；平台技术类 15 家，以网易、百度、腾讯为代表；网络技术类 9 家，以三大运营商为代表。

▲ 图源胡润百富，下同

主营业务方面，传媒和娱乐的公司最多，有 33 家；其次是软件与数据服务公司，31 家；再次是消费电子和电子元件公司，分别有 27 家和 26 家；再接下来是半导体、人工智能和电子通信公司，分别有 20 家、18 家和 15 家。

Top200 总榜具体排名、领域及主营行业如下图：

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。