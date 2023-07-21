日本 NTT 一临时工非法窃取用户信息，涉案信息数高达 596 万条

IT之家 7 月 21 日消息，日本通信运营商 NTT DOCOMO 今日宣布，该公司承包商 NTT Nexia 的一名前临时员工非法窃取了 596 万条个人信息。

▲ 图源 NTT 官网

NTT DOCOMO 在公告中表示，2023 年 3 月 31 日，该公司通过网络监控确认，该临时员工于 3 月 30 日通过商用 PC 访问了公司内部数据，并非法取出了包括个人信息在内的商业信息。

NTT DOCOMO 在最初调查时发现的涉案信息数为 529 万条，但后来的调查显示，这一数字约为 596 万。该临时员工获取的信息内容包括用户姓名、地址、电话号码、出生日期等，但不包括信用卡、金融账户、支付信息和各种密码。

目前，NTT DOCOMO 尚无法证实非法获取的信息是否已经被第三方非法使用，该公司表示将通过电子邮件或信件的方式单独联系受影响的用户。

NTT DOCOMO 强调：“我们非常重视这一事件，将尽一切努力解决客户的担忧。我们还将努力进一步加强我们的个人信息管理系统，包括我们的分包商个人信息管理系统，以便类似情况不再发生。”

IT之家此前报道，今年 5 月，丰田汽车也曾宣布外包给其子公司 Toyota Connected（TC）的约 241 万条日本客户数据（例如车辆位置信息）可能遭到了泄露。由于云环境配置错误，从 2012 年开始，这些数据已经在互联网上向公众开放了近十年。

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