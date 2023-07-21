Roblox 遭遇重大数据泄露，近四千名开发者个人隐私被公开

IT之家 7 月 21 日消息，据 PC Gamer 报道，大型在线游戏平台 Roblox（罗布乐思）近日遭遇重大数据泄露，约 4000 名开发者个人隐私信息被公开，其中包括 2017-2020 年期间参加过 Roblox 开发者大会的开发者信息，涵盖其姓名、电话号码、电子邮件地址、出生日期和实际地址。

▲ 图源 Roblox 官网

Roblox 发言人通过电子邮件表示：“Roblox 意识到存在第三方安全问题，有迹象表明一些访客未经授权访问了我们创作者社区成员的有限个人信息。我们聘请了独立专家来支持我们的信息安全团队领导的调查。受影响开发者将收到一封电子邮件，告知我们为支持他们而采取的后续措施。我们将继续保持警惕，监控和审查 Roblox 和我们的第三方供应商的网络安全状况。”

报道指出，这些信息最初的泄露日期是 2020 年 12 月 18 日，直到 2023 年 7 月 18 日才被曝光，共有 3943 个账户遭到泄露。除了上述信息外，泄露的信息甚至还包括每个人的 T 恤尺寸。

一位不愿透露姓名的消息人士称，早在 2021 年该泄露事件就已在 Roblox 的小众社区内曝光，但 Roblox 并未公开披露该事件，也没有向任何受影响的人发出警报，直到几天前该泄露事件才出现在一个公共论坛上。

IT之家此前报道，Roblox 今年一季度营收 6.55 亿美元（IT之家备注：当前约 46.96 亿元人民币），同比增长 22%。此外，Roblox 一季度平均日活跃用户（DAU）为 6610 万，同比增长 22%。

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