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暴雪《暗黑破坏神 4》游戏调整：法师和野蛮人增强，技能洗点成本降低 40%

2023/7/22 11:41:40 来源：IT之家 作者：泽泷（实习） 责编：泽泷
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IT之家 7 月 22 日消息，暴雪于 7 月 18 日发布了《暗黑破坏神 4》1.1.0 补丁，随后收到很多反馈意见，团队在 7 月 21 日的“篝火聊天”中针对反馈做出了解答和修改方案。

IT之家从篝火聊天中得知，游戏总监 Joe Shely、游戏副总监 Joseph Piepiora 和社区副总监 Adam Fletcher 详细介绍了补丁 1.1.0 中进行更改的原因，最初目的是让一些构筑更加强大，而非某个职业只玩一个构筑；噩梦地下城目前难度过高，尤其是超过 50 级的难度过度调整。

解决方案（1.1.1 补丁）

  • 法师和野蛮人将得到增强

  • 地狱狂潮和噩梦地下城的敌人密度大幅增加

  • 添加一个额外的存储空间页面，药水叠层上限增加到 99

  • 技能洗点成本将降低 40%

  • 调整 50-100 级的升级

  • 稀有物品获取几率增加，掉落率会随着时间增加

同时，游戏团队将在太平洋夏令时 7 月 28 日上午 11 点举办下一场聊天，与社区讨论 1.1.1 补丁的详细信息。

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关键词：暴雪暗黑破坏神

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