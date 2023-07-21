育碧谈微软收购动视暴雪案：可展示 IP 代表的厂商价值，还有助于手游市场发展

IT之家 7 月 21 日消息，据外媒 Gamespot 报道，在本周举行的育碧投资者大会上，当有人提出如何看待近期的微软收购动视暴雪一案时，育碧 CEO Yves Guillemot 认为，这可展示热门游戏 IP 所能代表的厂商价值。

▲ 图源育碧投资者大会播客

育碧 CEO Yves Guillemot 表示：“我认为微软交易的成功是个好消息，这一举措可以展示游戏 IP 的价值，可以透露出‘市场需要什么’，从而让大家了解行业未来的发展方向。此外，有价值的游戏 IP 也不仅限于 PC 和主机，还包含了移动平台，所有公司都有机会成为全球知名的品牌。因此微软和动视暴雪这次的交易在移动上也显然十分重要，这与我司在加强该领域的投资理念也十分契合。” 暗示育碧将发力于移动平台手游。

外媒 Gamespot 表示，育碧 CEO Yves Guillemot 实际上是微软的粉丝，而在公司层面，育碧也相当支持微软收购动视暴雪，这是因为动视暴雪拥有手游《King》和《Candy Crush》版权，育碧认为微软收购动视暴雪后，将在手游市场发力，有助于育碧自己在移动平台的发展。

▲ 图源 Gamespot 网站

近来育碧在全平台都有所发力，IT之家此前曾报道，育碧接下来将推出手游《刺客信条：代号 JADE》，而后还将发布《彩虹六号：Mobile》《全境封锁：曙光》等作。

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