小米 Redmi Book Pro 15 2023 锐龙版屏幕由天马独供：3.2K 120Hz HDR

IT之家 7 月 21 日消息，小米 RedmiBook Pro 15 锐龙版 2023 今日开卖，R7 7840HS + 3.2K 120Hz 屏配置首发 4799 元。据天马消息，这款笔记本的屏幕由天马独供。

天马表示，Redmi Book Pro 15 2023 搭载了天马独供的 15.6 英寸 3.2K 120Hz LTPS 显示屏，像素精度 242PPI，支持 60/120Hz 刷新率智能切换。相比于上一代产品，Redmi 与天马将屏幕亮度提升至同档罕见的 500nits，并通过了 VESA DisplayHDR 400 认证，让 5000 元档笔记本产品拥有了 HDR 能力。

此外，这款屏幕支持 100% sRGB 色域，Delta E≈0.43，支持 DC 调光，并内置了 Light Sensor 智能感光，在保证屏幕无频闪的同时，还可依据环境光调节屏幕亮度和键盘亮度，并通过了杜比视界及杜比全景声双认证、莱茵 TüV 硬件低蓝光认证。

据IT之家稍早前报道，小米 RedmiBook Pro 15 锐龙版 2023 今日 10 点开售，其中 R5 7640HS 版 4599 元，R7 7840HS 版 4799 元，截至发稿时首发仍有货。

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