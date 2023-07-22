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宝马欧洲首辆电动 5 系轿车 i5 下线

2023/7/22 15:04:52 来源：IT之家 作者：故渊 责编：故渊
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IT之家 7 月 22 日消息，宝马在过去 6 年间，一直在预热电动 5 系轿车，而现在首辆电动 i5 轿车正式下线。

宝马首席执行官齐普策在今年 3 月召开的年度会议上，曾展示过新款电动 i5 车型，并表示该车型为公司创造了“独特的销售增长点”。

宝马公司表示，i5 系列介于 3 系和 7 系之间，作为公司第二畅销车型（仅次于 3 系），在宝马发展历程中扮演着重要角色。

宝马在今年 5 月下旬正式推出电动版 i5，并希望该系列车型能够在电动时代书写新的篇章。

电动宝马 5 系列配备了最新的 OS 8.5 车机系统，车主在充电过程中可以玩视频游戏。

IT之家注：宝马位于德国丁戈尔芬的欧洲最大的生产工厂已经开始生产电动 i5 车型，由宝马公司管理委员会成员 Milan Nedeljković负责监督生产。

i5 是该宝马工厂生产的第三款纯电车型，此前已生产了宝马 iX 和宝马 i7。宝马预计明年电动汽车产量份额将扩大到 40% 以上。

宝马表示丁戈尔芬工厂去年下线了 28 万辆汽车，今年伴随着生产 i5 车型，预估会远超 30 万辆。

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关键词：宝马

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