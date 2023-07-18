宝马启用新上海研发中心：实现汽车在华全流程开发，建成德国以外最完备研发体系

IT之家 7 月 18 日消息，7 月 18 日，宝马集团正式启用了全新的上海研发中心。官方表示，该中心的启用，标志着宝马集团已在德国总部之外建立了最大、最完备的研发体系。

目前，宝马已分别在中国的北京、上海、南京、沈阳四地建立了研发机构，官方称已经“在中国实现了具备汽车全流程研发职能以及全栈智能网联汽车软件开发能力”。

宝马集团负责研发的董事韦博凡表示，新研发中心的启用、宝马中国研发的升级将“提升我们的实力”。如今宝马拥有 3,200 多名设计师、工程师、新能源车和软件专家，将“与中国科技伙伴、初创企业、本土合作伙伴和学术界紧密合作，共同打造前沿创新技术”。

同时，他更表示“中国是未来之所在，中国将在宝马的全球研发网络中发挥更为关键的作用。”

此外，中国是宝马在德国总部以外，唯一设立 Skylab 人机交互设计团队和 Usability Lab 用研（IT之家注：用户研究）实验室的国家。据宝马上海研发中心相关负责人介绍，该中心将具备涵盖用户体验设计、视觉设计、用户研究和人机交互的开发的“全部核心设计功能”。

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