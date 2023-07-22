Excel“超级表”案例分享

你知道 Excel 中的“超级表”有多牛吗？功能可以甩普通表格几条街，不信？那就让我们一起来看看吧！

1、普通表格转超级表

如何将普通的表格变成超级表？非常简单，我们只需将光标定位到该表格中，然后使用快捷键「Ctrl + T」即可将普通表格转成超级表。当然，也可以点击「开始」-「样式」-「套用表格格式」，选择一种样式，同样可以转换成超级表。

2、一键美化

将普通表格转变成超级表以后，我们可以在「设计」-「快速样式」中，一键选择自己喜欢的表格样式。

3、自带筛选

超级表自带了筛选功能，方便我们筛选数据。

4、冻结首行

不用担心表格向下拖时，看不到表头信息，也无需额外的去设置什么，超级表直接自带了冻结首行功能，非常方便！

5、快速选中

将光标移动到表格首行或首列处时，光标将变成黑色箭头，单击一下，即可快速选中表格的整行或整列，而不是整个工作表的行、列！

6、自动扩展

在末尾添加新数据时，你会发现，超级表将会自动扩展，颜色和样式会自动填充到后面的表格，完全不需要我们手动再去设置颜色和样式。

7、自动切换下一行

在单元格录入完数据后，我们可以按「Tab」键，切换到下一个单元格中，就算在行末处，也能够直接跳到下一行的第一个单元格中，是不是非常的人性化？

8、超级计算

单击「设计」-「表格样式选项」，勾选「汇总行」，此时，表格底部会新增一个“汇总”行，汇总行每个单元格都有一个下拉选项，里面有求平均值、计数、数值计算、最大值、最小值等等...... 可以帮助我们快速运算。

9、自动填充公式

只需在其中一个单元格输入公式，其他单元格就会全部被自动填充好公式。

10、切片器

在超级表中，我们还可以使用“切片器”功能，切片器可以生成多个选项按钮，可以帮助我们筛选数据，让我们更清晰的查看数据。

本文来自微信公众号：Word 联盟 （ID：Wordlm123），作者：汪汪琪

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