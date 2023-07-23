中国空间站空间科学与应用项目征集已正式开始申报

IT之家 7 月 23 日消息，据中国载人航天工程办公室消息，中国空间站空间科学与应用项目申报系统已正式开通，而我国首位载荷专家桂海潮邀请各大科技界同仁一起到“天宫”做实验。

空间站作为我国覆盖空间科学相关学科领域最全、在轨支撑能力最强，且兼备有人参与和上下行运输等独特优势的“国家太空实验室”，在轨部署了国际一流的科学研究与技术试验设施，当前已具备大规模开展空间科学研究的能力。

IT之家查询发现，中国载人航天工程办公室已于 6 月发布《空间站应用与发展工程空间科学与应用项目指南（V1.0）》，面向全社会公开征集空间科学与应用项目。

官方表示，为促进我国空间科学、空间应用、空间技术全面发展公开征集空间科学与应用项目。这次征集涵盖空间科学与人体研究、微重力物理科学、空间天文和地球科学、空间新技术与应用四大领域，各领域下设若干主题和方向。

该申报系统已于 7 月 20 日正式开通，至 8 月 10 日 16 时截止。《项目指南》及申报方式和要求详见中国载人航天工程网（www.cmse.gov.cn）。

据介绍，我国空间站舱内配备了科学实验柜、技术试验柜和支持系统，舱外还有暴露实验平台、标准载荷接口及大型载荷挂点，可支持开展众多领域的科学研究、技术试验与应用。

此外，中国载人航天工程办公室还宣布将持续利用天舟货运飞船面向全社会提供搭载科学试（实）验的机会。

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