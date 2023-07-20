神舟十六号航天员乘组圆满完成出舱活动全部既定任务

IT之家 7 月 20 日消息，据央视新闻报道，中国载人航天工程办公室消息，北京时间 2023 年 7 月 20 日 21 时 40 分，经过约 8 小时的出舱活动，神舟十六号航天员景海鹏、朱杨柱、桂海潮密切协同，在空间站机械臂支持下，圆满完成出舱活动全部既定任务，航天员景海鹏、朱杨柱已安全返回空间站问天实验舱，出舱活动取得圆满成功。

航天员出舱活动期间，完成了核心舱全景相机 B 在轨支架安装及抬升、梦天舱全景相机 A 和 B 解锁及抬升等任务，全过程顺利圆满。四度飞天的航天员景海鹏从神舟七号时舱内配合到此次出舱活动，用 15 年的执着坚守圆了“太空漫步”的梦想；航天员朱杨柱成为我国首个出舱活动的航天飞行工程师。

根据计划，后续，航天员乘组还将开展大量空间科学实（试）验，参与完成多次应用载荷出舱安装任务。

IT之家此前报道，5 月 30 日上午，神舟十六号成功发射，此次任务系我国空间站应用与发展工程首个载人飞行任务。此次任务主要目的包括开展空间科学与应用载荷在轨实（试）验，实施航天员出舱活动及货物气闸舱出舱，进行舱外载荷安装及空间站维护维修等。

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