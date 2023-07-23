Marvell 创始人斥资 20 亿美元在新加坡设立芯片代工厂

IT之家 7 月 23 日消息，总部设于新加坡的 Silicon Box 本周在新加坡新开设了一家价值 20 亿美元（IT之家备注：当前约 143.6 亿元人民币）的先进半导体制造工厂，寻求扩大“Chiplet”技术的应用。

这家两年前成立的初创公司在其声明中表示，该 7.3 万平方米的工厂将得到新加坡经济发展委员会的支持，创造超过 1000 个就业机会。

公开资料显示，Silicon Box 由美国芯片制造商 Marvell (美满科技) 的创始人 Sehat Sutardja 和妻子 Weili Dai 以及现任首席执行官 BJ Han 共同创立的。

该公司专注于“Chiplet”小芯片技术，可以将沙粒大小的芯片封装在一起，可以应用于从数据中心到家用电器的各种设备。

近年来，随着芯片制造成本飙升，全球芯片行业越来越多地开始采用“Chiplet”技术，以将晶体管做得小到足以用原子数量来衡量。

首席执行官 BJ Han 表示，甚至在工厂开业之前“客户就已经在排队了”，大量人工智能公司推动了需求。据称，他们正在与加拿大 AI 初创公司 Tenstorrent 就供货进行谈判。

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