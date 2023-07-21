消息称多名前 OPPO 哲库骨干加入国内自动驾驶公司 Momenta

IT之家 7 月 21 日消息，OPPO 于今年 5 月正式解散旗下芯片设计公司哲库（ZEKU），引发网友热议。该公司的骨干人员将何去何从，也成为大家关注的焦点。

▲ 图源 Momenta 官网

据 36 氪报道，在哲库公司解散两个多月后，十数名前哲库管理层近期加入了国内自动驾驶公司 Momenta，其中包括哲库 COO 李宗霖、哲库软件部总监贾明军、哲库 SoC 2 部高级总监俞国军及其手下近十名中层管理者。

有知情人士向该媒体透露，以上高管们的年薪普遍在 200 万元-600 万元区间。此次 Momenta 如此大手笔吸纳芯片行业人才，与其新的战略布局有关。将由李宗霖带队，或成立一个新的部门，意在研发自动驾驶芯片。

▲ 图源 Momenta 官网

据 Momenta 官方介绍，这是一家“世界领先的自动驾驶科技公司”，为实现可规模化无人驾驶开拓了全新路径：基于数据驱动的“一个飞轮”的技术洞察和“两条腿走路”的产品战略，实现 Mpilot（量产自动驾驶）与 MSD（完全无人驾驶）的规模化应用，“全面改善未来出行体验”。

据IT之家此前报道，OPPO 旗下哲库科技今年 5 月发出内部信，决定自 2023 年 5 月 12 日起解散哲库科技（上海）有限公司及其全资子公司、分公司，并终止所有员工的劳动合同，涉及近 3000 人。

随后，OPPO 自研芯片马里亚纳 X 和马里亚纳 Y 的官网介绍页面下线，自此 OPPO 自研芯片之路也告一段落。

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