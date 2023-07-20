三星与“半导体传奇”Jim Keller 达成合作，加速 AI 芯片研发

IT之家 7 月 20 日消息，据 Business Korea 报道，三星电子旗下的半导体代工部门已与 Tenstorrent 和 Groq 启动了芯片研究项目，三星代工部门内的设计服务团队负责这些研究任务。

2021 年，被誉为“硅仙人”的半导体行业大神级人物吉姆・凯勒（Jim Keller）官宣加入了一家明不见经传的人工智能芯片初创公司 ——Tenstorrent，担任首席技术官兼总裁，并于 2023 年 1 月成为其首席执行官，同时还加入了该公司董事会。

2023 年，Keller 和 Sam Zeloof（曾经在车库里自行制造出了 1200 个晶体管的 CPU，被称之为“硅神童”）创立了 Atomic Semi，这是一家寻求制造芯片的初创公司，旨在打造一个小型、快速的半导体晶圆厂。

▲ 图源；Tenstorrent

消息人士称，三星电子将与 Tenstorrent 和 Groq 一起开发用于先进 IT 设备的人工智能半导体芯片。

如果这项任务实现量产，预计其芯片将在三星 sub-5-nn EUV 产线进行生产，并在 2.5D 封装设施中进行封装。

行业专家推测，如果三星成功完成与两家公司的合作项目将会对代工市场产生重大影响。

随着 ChatGPT 推动的 AI 市场规模不断增长，如果两家初创企业的地位得到加强，那么作为早期开始合作的三星代工可能会获得可观的利润。

此外，这两家公司都在全球 AI 行业中具有很大的潜力，吉姆・凯勒 (Jim Keller) 不用多说，他是半导体领域的传奇人物，曾领导苹果、特斯拉、英特尔和 AMD 等最先进半导体的设计工作。

IT之家查询获悉，Groq 是一家成立于 2016 年的半导体公司，由前谷歌员工乔纳森・罗斯 (Jonathan Ross) 创立，该公司最近与 Meta 的合作引发了人们对 Groq 可能对 Nvidia 构成威胁的猜测。

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