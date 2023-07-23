特斯拉美国库存车降价，Model 3 仅 37940 美元

IT之家 7 月 23 日消息，特斯拉对其库存 Model 3 和 Y 新车进行了进一步的降价促销，美国用户可以用最低 37940 美元（当前约 27.2 万元人民币）的价格购买全新 Model 3。

当然，如果再考虑到 7500 美元的税收抵免资格（不是每个美国人都有全额抵免资格），甚至还可以降至 30440 美元（IT之家备注：当前约 21.9 万元人民币）。

相比起 Model 3 的折扣（从几百美元到超过 5000 美元不等），Model Y 的折扣幅度相对较小 (最高 2770 美元)，而且大多是性能版车型。

由于美国去年推出的新规，特斯拉 Model 3 标准续航版如果降至 35000 美元（当前约 25.1 万元人民币）以下则没有资格获得任何形式的联邦税收抵免。

虽然绝大多数美国人没有资格获得全部 7500 美元的税收抵免，但这个价格已经对于一众燃油车造成了威胁。

作为对比，目前 2023 款本田雅阁为 27285 美元（当前约 19.7 万元人民币）起，丰田凯美瑞为 26430 美元（当前约 19.1 万元人民币）起，思域为 23750 美元（当前约 17.2 万元人民币），卡罗拉为 21700 美元（当前约 15.7 万元人民币）。

根据之前的爆料，特斯拉计划在今年第三季度推出新版 Model 3，所以目前正在尽可能清理现有库存。

考虑到 Model 3 已经上市六年了，所以特斯拉确实有必要进行一次大更新。鉴于这款车型与 Model Y 有着很多共同点，业界预计特斯拉也将很快推出新款 Model Y。

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