沃尔沃汽车 CEO：不会使用特斯拉的自动驾驶技术，将持续专注自主研发

IT之家 7 月 21 日消息，当地时间周四，沃尔沃汽车总裁兼 CEO 骆文襟（Jim Rowan）接受了 CNBC 的一档节目采访。采访过程中，记者问“接入特斯拉 NACS 充电标准之后，是否考虑使用特斯拉的自动驾驶技术？”骆文襟作出如下回答：

我们已经决定完全自主研发自己的高级辅助驾驶技术，直到研发出完整的自动驾驶软件，我们将继续编写（程序）、继续投资、继续发展。

▲ 图源沃尔沃

该集团近日公布了其第二集团财报。财报显示，沃尔沃集团净销售额增长 18%，达到 1408 亿瑞典克朗（IT之家注：当前约 975.68 亿人民币）。扣除汇率波动影响，净销售收入增长 11%。调整后的营业利润为 217.32 亿瑞典克朗（去年同期为 137.45 亿），调整后的营业利润率为 15.4%（去年同期为 11.6%）。

另据IT之家此前报道，马斯克在此前公布第二季度财报时提到允许车主“一次性”转让 FSD；对 FSD 软件的许可问题持开放态度。“我们非常愿意将我们的 FSD 软件和硬件授权给其他汽车公司”“正在与一家 OEM 厂商就使用 Tesla FSD 的事宜进行初步讨论”。

此外，沃尔沃在去年年底宣布已对 Zenseact 公司实现完全控股，后者专门从事自动驾驶的软件开发工作，且于 2021 年 7 月由吉利旗下科技独角兽企业 —— 亿咖通完成战略投资。

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