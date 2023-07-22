特斯拉 FSD 限时转移政策上线，9 月 30 日前新车交付即可转移

IT之家 7 月 22 日消息，特斯拉宣布 FSD 限时转移政策正式上线，9 月 30 日（含）前下订特斯拉 S3XY 全系车型，并于 7 月 21 日（含）至 9 月 30 日（含）完成交付（含增购及置换），原车辆的 FSD 权益可以转移至新车。

IT之家住：此“权益转移政策”仅限 FSD 可转移，原车需有 FSD 权益。客户订购原车及新车账户需一致，新订单必须选配 FSD。

享受此政策的订购车型包括官网定制车、全新现车、非全新现车、展车和试驾车，且车辆登记的使用性质必须且维持是“非营运”。

值得一提的是，特斯拉此前公布了第二季度财报，第二季度营收为 249 亿美元（当前约 1787.82 亿元人民币），市场预期为 245.1 亿美元。

特斯拉二季度调整后每股收益为 0.91 美元，市场预期 0.81 美元；二季度自由现金流 10.1 亿美元，市场预期 21.8 亿美元；二季度毛利率 18.2％，市场预期 18.8％。

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