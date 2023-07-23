动画电影《百变马丁：怪兽大作战》现已上映，张天晓执导

IT之家 7 月 23 日消息，百变马丁首部大电影《百变马丁：怪兽大作战》已于 7 月 22 日在中国大陆上映，由张天晓执导。

张天晓解读，电影中怪兽的名字“离兽”取自中国上古三大奇书之一《山海经》。

IT之家附剧情简介：

天生具有变身能力的百变马丁和他的朋友郭莫、罗娜被邀请来到深山之中美丽神秘的松隐镇，谁知这里却正在经历着一场危机 —— 被囚禁两百多年的怪兽逃了出来，正疯狂侵袭小镇...... 马丁每天变成的新角色惹来一大堆麻烦和奇遇，就在马丁三人组误打误撞之中，一个惊天大秘密逐渐浮出水面......

故事惊险、悬疑、奇幻、温暖，在历险过程中，曾为自己变身而苦恼的马丁领悟到：享受不完美，开心做自己。

据了解，《百变马丁》是克劳德・普罗黛、Claude Prothée 的电视动画片《马丁的早晨》的续集，版权已被中国购买。百变马丁讲述了一个 7 岁的小男孩马丁，每天早上醒来后，都会化身一个新的角色，从而开展一段完全不同的奇幻冒险的故事。

截至 2018 年，《百变马丁》系列图书总发行量达到 1000 万册。

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