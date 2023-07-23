索尼新机通过工信部无线电核准入网

IT之家 7 月 23 日消息，现有一款型号为 XQ-DE72 的索尼新机通过了工信部无线电入网核准，疑似索尼 Xperia PRO-i Ⅱ。

不过很可惜，目前还没有关于这款新机的进一步消息，IT之家后续将保持关注。

按照目前情况来看，索尼有望在今年晚些时候发布影像旗舰 Xperia Pro-i Ⅱ 手机，甚至今年 5 月还有日媒制作了关于新机的效果图。

▲ 图源：Sumahodigest

从 Sumahodigest 的概念图来看，该机延续了初代 Xperia Pro-i 硬朗凝练的设计语言，仍是方正的“玻璃砖”设计，但屏占比有所提升。

该机背面的两个大型摄像头模组十分醒目，辨识度极高。镜头旁边是蔡司 T * 镀膜和 NFC 标识。

▲ 图源：Sumahodigest

Sumahodigest 认为，索尼 Xperia Pro-i II 硬件堆料将十分激进，这一系列效果图暗示了 Xperia Pro-i II 将搭载 2 个一英寸大底图像传感器。

此外，有传言称，索尼正在研发多款搭载了先进的双层晶体管技术的一英寸大型 CMOS 传感器。Sumahodigest 推测，索尼 Xperia Pro-i II 或将首发一英寸双层晶体管 CMOS。

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