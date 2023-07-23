结束 Xbox、PC 独占，《High On Life》今日登陆索尼 PS4/5 平台

IT之家 7 月 23 日消息，开发商 Squanch Games 今日在 2023 年圣地亚哥动漫展上官宣《High On Life》正式登陆 PS4/5，PlayStation 商店页面显示为 59.99 美元（IT之家备注：当前约 431 元人民币）。

目前，这款游戏已经上线 XSX|S、Xbox One、PS4、PS5 与 PC 平台，首发加入 XGP，深受玩家好评，在 Steam 的好评率达 87%，曾被 Xbox 官方誉为 2022 年 XGP 首发最成功的游戏，也是 XGP 有史以来首发最成功的第三方游戏和单机游戏，而且在 2023 年 4 月份玩家数量突破 750 万。

《High on Life》是一款喜剧性的第一人称射击游戏，具有动作冒险和类银河战士恶魔城元素，发生在以会说话的枪为特色的科幻世界中。它由贾斯汀・罗兰德（Justin Roiland）创建，由 Squanch Games 开发和发布。

游戏中玩家扮演一名失败的人类高中生，成为银河系赏金猎人，阻止外星人入侵地球。游戏中玩家使用的“生物枪”不仅各自拥有独特的能力，且具有鲜明的个性，他们会与玩家交流，甚至影响剧情走向。

《High On Life》是《Rick & Morty》和《Solar Opposites》联合创作人的一部新作。 刚从高中毕业，既没有工作也胸无大志的你根本就不会想到，一个外星人联盟居然为了把人类当成毒品而入侵地球。现在，你和一整队极具魅力且还会说话的枪们必须响应英雄的召唤，并成为这个宇宙史上最为致命的星系赏金猎人。 前往宇宙中的各种生态群落和地点，对抗穷凶极恶的 Garmantuous 及其手下的暴徒，从而收集装备，结识那些与众不同的角色并体验更多其它内容。一切尽在来自这款 Justin Roiland 的最新喜剧冒险大作！

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