被亿万富翁贝索斯收购十年后，《华盛顿邮报》今年面临 1 亿美元亏损

IT之家 7 月 23 日消息，据《纽约时报》报道，亚马逊创始人、亿万富翁杰夫・贝索斯（Jeff Bezos）在 2013 年以 2.5 亿美元（IT之家备注：当前约 17.95 亿元人民币）收购的《华盛顿邮报》（The Washington Post），预计在 2023 年将亏损 1 亿美元。

《华盛顿邮报》是美国著名的全国性报纸，然而即使有贝索斯这样的大佬支持，该报也未能扭转其在读者中的不受欢迎的状况。据悉，该报在 2020 年大选期间的数字订阅量达到了 300 万的峰值，但现在已经下降到 250 万左右。

据两位“熟悉贝索斯与该报互动”的人士透露，贝索斯对该报的兴趣在最初的几年内持续了一段时间，但后来“有所减弱”。直到今年一月，该报的新任执行主编萨莉・巴兹比（Sally Buzbee）与贝索斯交谈，并传达了一个紧急信息：该报的士气很低。她说，这主要是由于该报的首席商业执行官弗雷德・瑞安（Fred Ryan）的失误造成的。

今年，贝索斯“罕见地出现在新闻编辑室”，参加了一个“早间新闻会议”。此外，贝索斯还对该报观点版块的一个新项目“发表了意见”。这个项目目前还没有正式名称，其正在探索建立一个论坛，让美国各地的读者提交自己的观点和评论。

今年六月，福克斯新闻网报道了瑞安从该报首席执行官职位上离开的消息，当时该报正面临着员工流失和在线订阅量下降的问题。一位该报内部人士说，瑞安离职的消息让人感到意外，有可能是贝索斯把他赶走了，想要引进年轻的领导层。

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