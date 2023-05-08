马斯克、贝索斯亮相 F1 赛场：带娃奶爸 VS 女友如影随形

北京时间 5 月 8 日消息，这个周末，科技圈的两位大佬埃隆・马斯克 (Elon Musk) 和杰夫・贝索斯 (Jeff Bezos) 都出现在了 F1 美国迈阿密大奖赛的围场中，两个人都不是孤身一人，一个带孩子，一个带女友。

当地时间上周六，就在 F1 迈阿密大奖赛正赛开跑前，马斯克和贝索斯出现了在迈阿密国际赛道上，观看了最后一次练习赛。

马斯克与儿子 X

马斯克带着他的三岁儿子 X 拜访了红牛车队的维修区。X 现在经常跟着他的父亲出现在公开场合。2011 年，当马斯克被《时代》杂志评选为年度人物时，X 就和他的父亲一起出现在舞台上。在马斯克收购推特后，X 还被看到在推特旧金山总部玩耍。

5 月 4 日，X 刚刚度过了三周岁生日。马斯克在推特上庆祝了 X 的生日，并罕见地发布了一张他与儿子的亲密照。照片显示，X 正看着礼物。“愿 5 月 4 日与你同在 (5 月 4 日也是星球大战日)”。马斯克称。

马斯克庆祝儿子生日

马斯克还拜访了红牛车队，并在当天晚些时候发推称，他对“F1 中的航空和电池技术进行了一次有趣的讨论”。他还补充说：“我提议进行一次纯电动汽车与汽油 / 混合动力 F1 赛车的比赛”。

马斯克与红牛车队合影

马斯克拥有电动汽车公司特斯拉，他希望通过电动汽车以及可再生能源发电和储存加速向可持续能源的过渡。也许有一天，他的特斯拉公司也会参加 F1 大奖赛。根据外媒报道，当一辆特斯拉 SUV 与法拉利插电式混合动力车 SF90 Stradale 和兰博基尼 Aventador SVJ 进行比赛时，结果势均力敌。

马斯克与霍纳聊的很开心

照片显示，马斯克和红牛领队克里斯蒂安・霍纳 (Christian Horner) 聊得非常开心。他还会见了红牛的两位车手塞尔吉奥・佩雷兹 (Sergio Perez) 和马克斯・维斯塔潘 (Max Verstappen)。在今天凌晨结束的迈阿密正赛中，红牛包揽了前两位。此外，马斯克还会见了 F1 老板斯特凡诺・多梅尼卡利 (Stefano Domenicali) 和自由媒体 CEO 格雷格・马菲 (Greg Maffei)。

除了马斯克外，贝索斯也和女友劳伦・桑切斯 (Lauren Sanchez) 出现在 F1 赛场。

贝索斯与女友桑切斯

贝索斯被拍到与迈凯伦车队 CEO 扎克・布朗 (Zak Brown) 在一起围场中走动。这有些意外，因为亚马逊的云服务部门 AWS 赞助的是迈凯伦的对手法拉利。

贝索斯在迈凯伦维修区

和马斯克一样，贝索斯也会见了多梅尼卡利和马菲。