马斯克弟弟创办的高科技农业公司关闭多个基地，并大幅裁员

IT之家 7 月 23 日消息，Square Roots 是一家由埃隆・马斯克的弟弟金巴尔・马斯克和托比亚斯・佩格斯共同创办的高科技农业公司，成立于 2016 年，并迅速发展到五个地点，并于 2019 年宣布与 Gordon Food Service 建立合作伙伴关系。该公司使用集装箱和人工光源种植香草和沙拉菜，旨在实现食物的本地化生产，使农业生产实现全年无休。然而，这家公司在本周二突然宣布关闭其大部分基地，并裁掉了大多数员工。

据两名被裁员的前员工透露，佩格斯在周二的一次 Zoom 会议上通知员工，该公司将停止在俄亥俄州斯普林菲尔德、肯塔基州谢泼德维尔和威斯康星州肯诺沙等地的生产活动。其中，肯诺沙基地是该公司最大的一个，于今年 8 月才开业，谢泼德维尔基地也只运营了不到三个月。

另一名在密歇根州大急流城基地工作的前员工说，他们被告知该地两个农场中的一个已经关闭，另一个将继续运营以支持该公司的新商业模式。据悉，该公司只保留了大急流城基地中的约 10 名员工，而其他地点的所有现场员工都被解雇了。IT之家注意到，该公司今年 1 月份就已经关闭了其在纽约布鲁克林的初始农场，并在当时裁掉了约 50 人。

目前尚不清楚具体的裁员人数。据 PitchBook 称，截至 6 月，该公司估计约有 198 名员工。

佩格斯在会议上告诉员工，该公司将把重点从自己包装产品转向更多地支持商业伙伴，比如 Gordon 食品服务公司。该公司对当地媒体表示，Square Roots 正在改变其商业模式，专注于“农业即服务”。该公司说：“我们现在只为我们的战略合作伙伴运营我们的控温农场 —— 无论是为了立即保证高质量作物的供应，还是为了探索室内盈利种植高热量食物的新方法。由于我们做出了这一转变，我们不得不暂停一些设施的商业生产，同时我们重新配置它们，使它们更适合在‘农业即服务’模式下为客户提供服务，并且我们期待着将来重新启动这些设施。”

员工们在 Zoom 会议后不久就通过电子邮件得知他们的职位是否受到了影响，大急流城基地的前员工说，在他们得知自己被解雇后，他们的工作邮箱就突然被锁定了。“这非常突然，也非常打击这些优秀的员工，”这名前员工说，“我们中的很多人感觉自己必须从零开始了。在密歇根州，没有太多的水培农业初创公司，所以对每个人来说都很艰难。”

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