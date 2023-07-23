扎克伯格获得巴西柔术蓝带，马斯克要当心

IT之家 7 月 23 日消息，Meta 公司的首席执行官马克・扎克伯格近日在 Instagram 上宣布，他已经从传奇的综合格斗教练戴夫・卡马里洛那里获得了巴西柔术的蓝带，并祝贺卡马里洛获得了黑带五段。

卡马里洛曾是美国空手道学院的长期巴西柔术教练，他培养了包括凯恩・维拉斯奎兹和丹尼尔・科米尔在内的多位 UFC 冠军。扎克伯格此前已经参加过两次巴西柔术比赛，并分别在无袍和有袍的羽量级白带组别中获得了金牌和银牌。

据悉，扎克伯格已经与 UFC 总裁达纳・怀特接触了近两年，商讨可能与特斯拉和 Twitter 首席执行官埃隆・马斯克进行一场 MMA 对决的事宜。怀特告诉《纽约时报》，扎克伯格“一直都很认真，从来没有开玩笑。”

如果扎克伯格和马斯克真的能够在擂台上对决，那么扎克伯格的巴西柔术训练无疑会发挥作用，马斯克那就要小心了。不过，这场比赛是否会成真，还有待观察。

IT之家注：巴西柔术是一种以地面技术为主的格斗运动，共有五种颜色的腰带（不包括珊瑚带或红带，它们是黑带的特殊类别），白带是最初级的，蓝带是第一个晋级的目标，通常需要数年的时间才能获得。现在，扎克伯格将开始他向紫带迈进的旅程。

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