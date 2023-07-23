Netflix 冷落苹果新品，消息称其目前没有为 Vision Pro 头显开发原生应用的计划

IT之家 7 月 23 日消息，据彭博社报道，苹果即将推出的虚拟现实头显 Apple Vision Pro 在上市时可能不会有 Netflix 的原生应用，据称这家视频流媒体服务提供商目前没有计划为苹果的头显开发定制应用。

Apple Vision Pro 将为用户提供更加沉浸式的体验，包括用于流媒体视频的应用。彭博社的记者 Mark Gurman 在周日的《Power On》新闻通讯中透露，有人告诉他 Netflix“目前没有开发 Vision Pro 原生应用的计划”。

尽管 Netflix 可能不会提供原生应用，但其仍然会提供一定程度的视频流服务。由于苹果声称开发者可以轻松地将 iPad 应用转换为适用于 Apple Vision Pro 的应用，因此很可能 Netflix 至少会将其平板电脑版本的应用转换为适用于该头显的应用。

IT之家注意到，Netflix 已经在其他 VR 平台上提供了更具沉浸感的流媒体体验，例如 Meta Quest 系列，该平台上的 Netflix 应用提供了一个舒适的虚拟房间，配有小饰品和家具，当然还有一个大尺寸的虚拟电视。

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