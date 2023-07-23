Gurman：配备 M3 芯片的高端苹果 MacBook Pro 和 Mac Mini 将于明年推出

IT之家 7 月 23 日消息，据彭博社的记者 Mark Gurman 称，苹果公司计划在今年十月份发布搭载 M3 芯片的新款 Mac 电脑，但 Mac mini 和高端 MacBook Pro 机型不在首批推出的名单之内。

Gurman 在最新一期的“Power On”时事通讯中称，苹果公司正在开发 M3 版本的 Mac mini，但苹果并不急于推出该产品，可能要到明年底或更晚才能上市。同样，新款 14 英寸和 16 英寸的 MacBook Pro 机型也不会在今年十月份搭载 M3 芯片推出，而是后续会使用 M3 Pro 和 M3 Max 芯片，这些芯片预计最迟在 2024 年年中发布。

Gurman 指出，M2 版本的 Mac mini 是在 M1 版本推出两年多之后才发布的，这表明苹果公司并不认为 Mac mini 是需要每年更新的设备。相比之下，高端 MacBook Pro 作为一款更受欢迎的设备，其更新周期大约是每四到五个季度。

IT之家注意到，Gurman 上周曾表示，首款配备 M3 芯片的 Mac 最早可能于今年 10 月推出，第一批配备 M3 芯片的机型可能是 13 英寸 MacBook Pro、13 英寸 MacBook Air 和 24 英寸 iMac。外界普遍预计，与现有设备中基于 5nm 的 M2 芯片相比，M3 芯片将使用台积电的 3nm 工艺制造，从而显著提高性能和能效。

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