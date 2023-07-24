宝可梦 WCS2023 世界锦标赛将于 8 月在日本横滨举行，下一届将有中国内地训练家参赛

IT之家 7 月 24 日消息，宝可梦官方今日公布了宝可梦世界锦标赛 2023 宣传片《终于遇到你啦！》，展现了宝可梦世界锦标赛中四项比赛（游戏比赛、卡牌游戏比赛、《Pokémon GO》比赛、《宝可梦大集结》比赛）。

此外官方还宣布，下一届宝可梦世界大赛的宝可梦卡牌游戏 PTCG 比赛将会有中国内地训练家的参赛名额。

据介绍，该宣传片由 Comics Wave Films 出品，该公司此前制作过《秒速 5 厘米》《言叶之庭》《你的名字》《天气之子》和《铃芽之旅》等作品。

今年的神奇宝贝世界锦标赛将首次在日本举行，而且大型宝可梦活动将与“宝可梦世锦标赛 2023”同时举行。

宝可梦 WCS2023 世界大赛将于 8 月 11 日~13 日在日本横滨举行，角逐《宝可梦 朱 / 紫》《宝可梦集换式卡牌游戏》《Pokémon GO》及《宝可梦大集结》的世界冠军。

宝可梦活动同期将于 Pacifico 横滨会议中心举办，包括 “宝可梦集换式卡牌游戏经典”展区、“宝可梦大师 EX”区域、“宝可梦 MEZASTAR”区域、“宝可梦本地活动”区域。

参考IT之家此前报道，宝可梦（上海）玩具有限公司去年 10 月在内地公布了集换式卡牌游戏 PTCG ，目前玩家已经可以购买。

据介绍，宝可梦卡牌简中版选择了【宝可梦：太阳 & 月亮】系列作为首发，发售商品包括宝可梦卡牌起始卡组【横空出世 GX】以及【赫】、【苍】、【泽】3 款宝可梦卡牌补充包，还有宝可梦卡牌周边产品等。

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