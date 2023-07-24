微软 Win11 23H2 开始菜单新功能 —— 文件缩略图预览

IT之家 7 月 24 日消息，在微软推出 Windows 11 后，就有很多用户吐槽这种新的开始菜单设计。随着 Win11 功能一点一点完善，开始菜单也将迎来更多实用功能。

与 Windows 10 不同，Win11 中的“开始”菜单分为两大主要部分：“固定的项目”“推荐的项目”。其中，推荐部分列出了最近打开的项目，例如图片、文档甚至应用。然而，推荐的部分并非动态或交互式的，因此有很多用户表示不满，但这一点可能很快就会改变。

微软已经在 Win11 23H2 版本的开始菜单添加了新的缩略图预览功能，你可以将鼠标悬停在任何文件（.txt、.pdf、.jpg 等）上以查看快速预览内容，类似于文件资源管理器的缩略图和详细信息窗格。

不过目前微软尚未确认新的 Windows 11 开始菜单更新，所以该功能目前也无法使用。

除此之外，Windows 11 23H2 更新还带来了许多新功能，例如 Windows Copilot 和新的文件资源管理器，而且还为任务栏引入了“从不合并模式”，你可以在设置 > 个性化 > 任务栏 > 任务栏行为中找到这一选项，它可以让您禁用任务栏图标的合并状态。

目前，微软已经在积极测试包含秋季更新的 Beta 和 Dev 版本，而目前 Dev 版本中包含比 Beta 版更多的功能，预计微软将在接下来的几周内添加更多功能，并在不久的将来为 Release Preview 渠道以及所有人推出，IT之家后续也将为大家带来更多相关报道，敬请期待。

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