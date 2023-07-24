上半年我国电信业务收入累计完成 8688 亿元同比增长 6.2%，5G 用户 6.76 亿户

IT之家 7 月 24 日消息，工信部数据显示，上半年我国电信业务收入累计完成 8688 亿元，同比增长 6.2%。截至 6 月末，我国移动电话基站总数达 1129 万个，比上年末净增 45.2 万个。其中，5G 基站总数达 293.7 万个，占移动基站总数的 26%。

截至 6 月末，三家基础电信企业的移动电话用户总数达 17.1 亿户，其中 5G 移动电话用户达 6.76 亿户，占移动电话用户的 39.5%。

IT之家附工信部原文：

总体运行情况

电信业务收入平稳增长，电信业务总量持续较好增势。上半年，电信业务收入累计完成 8688 亿元，同比增长 6.2%。按照上年不变价计算的电信业务总量同比增长 17.1%。

电信业务收入和电信业务总量累计增速（图源工信微报公众号，下同）

固定互联网宽带业务收入稳步增长。上半年，三家基础电信企业完成互联网宽带业务收入为 1301 亿元，同比增长 6.3%，在电信业务收入中占比为 15%，占比较一季度提升 0.2 个百分点，拉动电信业务收入增长 0.9 个百分点。

移动数据流量业务收入低速增长。上半年，三家基础电信企业完成移动数据流量业务收入 3356 亿元，同比增长 0.2%，在电信业务收入中占比为 38.6%，拉动电信业务收入增长 0.1 个百分点。

新兴业务收入持续较快增长。三家基础电信企业积极发展 IPTV、互联网数据中心、大数据、云计算、物联网等新兴业务，上半年共完成新兴业务收入 1880 亿元，同比增长 19.2%，在电信业务收入中占比为 21.6%，拉动电信业务收入增长 3.7 个百分点。其中云计算和大数据收入同比分别增长 38.1% 和 45.3%，物联网业务收入同比增长 25.7%。

新兴业务收入增长情况

语音业务收入小幅下滑。上半年，三家基础电信企业完成固定语音和移动语音业务收入 96 亿元和 572.4 亿元，同比分别下降 7.5% 和 2.5%，在电信业务收入中总占比 7.7%，占比同比回落 0.7 个百分点。

电信用户发展情况

固定宽带接入用户数稳步增加，千兆用户占比超两成。截至 6 月末，三家基础电信企业的固定互联网宽带接入用户总数达 6.14 亿户，比上年末净增 2468 万户。其中，100Mbps 及以上接入速率的固定互联网宽带接入用户达 5.79 亿户，占总用户数的 94.2%，占比较上年末提升 0.3 个百分点；1000Mbps 及以上接入速率的固定互联网宽带接入用户达 1.28 亿户，比上年末净增 3612 万户，占总用户数的 20.8%。

100M 速率以上、1000M 速率以上的固定互联网宽带接入用户情况

移动电话用户稳中有增，5G 用户规模加速扩大。截至 6 月末，三家基础电信企业的移动电话用户总数达 17.1 亿户，比上年末净增 2653 万户。其中，5G 移动电话用户达 6.76 亿户，比上年末净增 1.15 亿户，占移动电话用户的 39.5%，占比较上年末提高 6.2 个百分点。

5G 移动电话用户情况

蜂窝物联网用户较快增长，IPTV 用户稳步增加。截至 6 月末，三家基础电信企业发展蜂窝物联网终端用户 21.2 亿户，比上年末净增 2.79 亿户，占移动网终端连接数（包括移动电话用户和蜂窝物联网终端用户）的比重达 55.4%。IPTV（网络电视）总用户数达 3.92 亿户，比上年末净增 1148 万户。

物联网终端用户情况

电信业务使用情况

移动互联网流量增速持续提升，6 月 DOU 值保持较高水平。上半年，移动互联网累计流量达 1423 亿 GB，同比增长 14.6%，增速较一季度回升 0.9 个百分点。截至 6 月末，移动互联网用户数达 14.9 亿户，比上年末净增 3825 万户。6 月当月户均移动互联网接入流量（DOU）达到 16.78GB / 户・月，同比增长 12.8%，较上年 12 月份高 0.6GB / 户・月。

移动互联网累计接入流量及增速情况

移动互联网接入月流量及户均流量（DOU）情况

移动电话通话量小幅回落，移动短信业务收入增速转负。上半年，移动电话去话通话时长完成 1.12 万亿分钟，同比下降 0.2%；固定电话主叫通话时长完成 393.2 亿分钟，同比下降 4.1%。上半年，全国移动短信业务量同比增长 5.3%，移动短信业务收入同比下降 0.2%，增速较一季度分别提升 0.1 个和回落 1.6 个百分点。

移动电话用户增速和通话时长增速情况

移动短信业务量和收入同比增长情况

通信能力情况

光缆线路总长度稳步增加。截至 6 月末，全国光缆线路总长度达到 6196 万公里，比上年末净增 238.1 万公里。其中接入网光缆、本地网中继光缆和长途光缆线路所占比重分别为 62.6%、35.7% 和 1.8%，本地网中继光缆比重同比提高 0.2 个百分点。

光缆线路总长度发展情况

10G PON 端口数超 2 千万。截至 6 月末，全国互联网宽带接入端口数量达 11.1 亿个，比上年末净增 3457 万个。其中，光纤接入（FTTH / O）端口 10.6 亿个，比上年末净增 3855 万个，占互联网宽带接入端口的 96.2%。截至 6 月末，具备千兆网络服务能力的 10G PON 端口数达 2029 万个，比上年末净增 506.5 万个。

互联网宽带接入端口数发展情况

5G 网络建设稳步推进。截至 6 月末，我国移动电话基站总数达 1129 万个，比上年末净增 45.2 万个。其中，5G 基站总数达 293.7 万个，占移动基站总数的 26%。

地区发展情况

中部地区百兆及以上接入用户渗透率小幅领先，东部地区千兆用户发展较快。截至 6 月末，东、中、西部和东北地区 100Mbps 及以上固定宽带接入用户渗透率分别为 94%、94.9%、93.9% 和 93.7%。东、中、西部和东北地区 1000Mbps 及以上接入速率的宽带接入用户分别达 5844 万、3130 万、3350 万、463.6 万户，其中江苏、广东和山东省居前列。

东部地区 5G 建设和用户普及率领先。截至 6 月末，东、中、西部和东北地区 5G 基站分别达到 137.6 万、64.8 万、72.9 万、18.5 万个，占本地区移动电话基站总数的比重分别为 27.9%、26.3%、23.1%、25%。5G 移动电话用户分别达 29853 万、15815 万、17522 万、4427 万户，占本地区移动电话用户总数的比重分别为 40.1%、39.7%、38.9%、37.1%。

东部地区移动互联网接入流量增速领先，西部多省份 6 月 DOU 超 20GB / 户・月。上半年，东、中、西部和东北地区移动互联网接入流量分别达到 619.1 亿 GB、320.4 亿 GB、410.5 亿 GB 和 72.9 亿 GB，同比分别增长 17.2%、14.1%、11.4% 和 13.8%。西藏、青海、海南、新疆、云南和宁夏 6 省 6 月当月户均移动互联网接入流量（DOU）超过 20GB / 户・月；各省 DOU 值最高值与最低值之差为 14.3GB / 户・月，差值与去年同期持平。