工信部：我国算力总规模目前居全球第二，保持 30% 左右年增长率

IT之家 7 月 19 日消息，据国新办官网消息，在今日上午国新办举行了 2023 年上半年工业和信息化发展情况发布会。

会中，工业和信息化部新闻发言人赵志国表示，我国算力总规模居全球第二，保持 30% 左右的年增长率，中西部算力设施占全国比例提升至 39%，新增算力设施中智能算力占比过半，成为算力增长的新引擎，围绕算力枢纽节点建设百余条干线光缆，网络通达能力有效提升。

赵志国同时表示，未来将重点从以下三个方面着手，进一步加快推动我国算力高质量发展，IT之家附内容如下：

一、是持续推动算力基础设施建设。出台指导算力基础设施高质量发展的政策文件，加大高性能智算供给，加强先进存储产品部署，开展算力网络优化行动，加快构建云边端协同、算存运融合的一体化、多层次的算力基础设施体系。指导有关单位和地方积极探索，加强算力资源统筹和互联互通，实现资源高效集约利用。

二、是聚力推进关键核心技术攻关和产业升级。加强先进计算、算网融合等技术研究和核心器件、设备攻关，着力推动大模型算法、框架等基础性原创性技术突破，提升产业基础高级化水平。

三、是激发算力应用赋能价值。面向人工智能、大数据等新兴领域需求强化算力支撑，持续赋能科技创新。