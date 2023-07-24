宝马集团生产总监：不打算降低电动汽车售价

IT之家 7 月 24 日消息，据外媒 Automotive News Europe 报道，宝马集团生产总监 Milan Nedeljkovic 近期表示，欧洲市场对电动汽车的需求比预期来得更强，有助于抵消中国订单下滑带来的负面影响 —— 而中国是宝马集团的最大市场。

今年以来，特斯拉汽车在全球多地都有不同程度的降价促销举措，意在为新款 Model 3 等车型让路。但这位负责人并不打算跟随特斯拉的步伐，他声称宝马“不打算降低电动汽车的价格”。

Milan Nedeljkovic 指出，中国市场对宝马新车的订单量正在减少，但美国市场对其的需求正在增加，这“符合此前的预期”。同时在欧洲市场，随着电动汽车的普及，订单量也在水涨船高，燃油车的需求量则持平。

宝马集团曾表示，今年该品牌电动汽车预期交付量将占交付总量的 15%，到 2030 年，电动汽车的交付占比将达到总量的 50%。

IT之家此前报道，宝马位于德国丁戈尔芬的欧洲最大的生产工厂已经开始生产电动 i5 车型，首辆 i5 已于 7 月 22 日下线，该车由宝马公司管理委员会成员 Milan Nedeljković负责监督生产。丁戈尔芬工厂去年下线了 28 万辆汽车，今年伴随着生产 i5 车型，预估会远超 30 万辆。

宝马在今年 5 月下旬正式推出电动版 i5，并希望“该系列车型能够在电动时代书写新的篇章”。

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