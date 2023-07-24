C#与 TypeScript 之父宣布 AI 开源项目 TypeChat

IT之家 7 月 24 日消息，C# 和 TypeScript 之父 Anders Hejlsberg 日前宣布了全新的开源项目 ——TypeChat，用户可以通过与 AI 对话，来构建类型安全 UI。

据悉，TypeChat 着力于解决使用自然语言接口增强传统 UI，其使用 AI 来接受用户请求，将用户的请求转化为应用程序可以运行的内容，之后使用代码库中的类型定义来确保结构化的 AI 响应类型安全，并最终生成妥当、安全、合规的类型安全 UI。

▲ 图源 TypeChat 博客

▲ 图源 TypeChat 博客

官方列出了一个例子以展示 TypeChat 的作用：

例如用户要求将这句话「我可以要一份蓝莓松饼和一杯拿铁咖啡吗？（Could I get a blueberry muffin and a grande latte?）」转换成 JSON，并只用 JSON 格式进行回复：

▲ 图源 TypeChat 博客

如果使用指定类型语法，TypeChat 的回复则如下：

▲ 图源 TypeChat 博客

此外，官方还表示 TypeChat 支持通过多种不同的方式使用，例如将“人工提示”与“AI 响应模式”相结合，以便于将用户的意图转化为结构化数据。

▲ 图源 TypeChat 博客

TypeChat 目前已经在 npm 中可用，感兴趣的IT之家小伙伴们可以前往博客了解更多。

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