谷歌 Bard AI 助理现已支持简体中文对话：无需申请，可朗读、分享、修改回答

IT之家 7 月 13 日消息，谷歌的 AI 聊天工具 Bard 此前支持语言有限，最初只支持英语，后来支持了韩语和日语等，而当下 Bard AI 已经更新了中文环境，可使用简繁中文进行交流。

IT之家经过测试，发现 Bard AI 在中文下发挥尚可，但相对于竞品，Bard AI 的回复略微生硬，语义理解还存在一定提升空间。

谷歌同时更新了 Bard 日志页面，以下是具体更新日志：

Bard 现在已经在更多国家 / 地区推出，并支持更多语言 具体变化：Bard 支持的语言目前又新增了 40 多种，包括阿拉伯语、中文（简体 / 繁体）、德语、印地语、西班牙语等。同时，我们还增加了推出 Bard 的地区，包括欧盟的 27 个国家 / 地区和巴西。

原因：Bard 是全球化的服务，旨在协助大家探索各种可能性。我们通过支持英语、日语和韩语，学习到了如何以负责任的方式推出各种语言的服务，因此现在可以支持互联网上使用的大部分语言。 Bard 支持 Google 智能镜头 具体变化：与 Bard 对话时，你可以上传图片及文字，用全新方式激发想象力和创造力。为了实现这一点，我们为 Bard 加入功能强大的 Google 智能镜头。相关功能暂时只支持英语。

原因：图片是人们发挥想象力的一大载体，因此我们在 Bard 中添加了 Google 智能镜头。无论你是想进一步了解某张图片，还是需要构思有趣的配图文案，现在都能通过 Bard 尝试更多探索和创作方式。 Bard 可以朗读回答内容了 具体变化：我们在 Bard 中添加了文字转语音功能。该功能支持 40 多种语言，包括印地语、西班牙语和英语（美国）。

原因：相较于阅读文字，有时候聆听内容可协助你以全新方式将想法变为现实。你可以聆听回答内容，获得不一样的创意启发和灵感！ 固定对话和近期对话 具体变化：现在，你可以随时返回之前与 Bard 的对话继续互动，还可根据需要整理对话。我们添加了固定对话、重命名对话以及同时进行多个对话的功能。

原因：好点子需要花时间打磨，有时可能需要数小时或数天的时间才能完成创作。你可以保留对话并固定重要的对话，让创作过程顺畅无缝。 与他人分享 Bard 对话 具体变化：你可以更轻松地与其他人分享部分或完整的 Bard 对话内容。利用可分享的链接，让其他人只需轻轻一点，即可轻松流畅地查看你的 Bard 对话内容和相关信息来源。

更新原因：有时一旦有了新点子，就会禁不住想要分享。我们希望你能更轻松地分享成果、启发他人、释放创造潜能并展示协作过程。 修改 Bard 的回答 具体变化：我们推出了 5 个新选项，可用来修改 Bard 的回答。只需点按相应的选项，即可让回答内容变得更加简单一点、详尽一点、简短一点、专业一点或随意一点。

原因：当 Bard 的回答基本符合需求，但需要微调时，你可以更轻松地把回答调整成更为符合需求的行文风格。 将 Python 代码导出至 Replit 具体变化：我们持续扩展 Bard 导出代码的能力。现在，除了 Google Colab 之外，你还可以将 Python 代码导出到 Replit

原因：将 Bard 互动内容转移到 Replit 中，你就能简化工作流，在该内容的基础上继续完成编程工作。

谷歌 Bard AI 目前正处于测试阶段，只需登录谷歌账号即可使用。在同等环境下，对比 ChatGPT（需经过繁琐步骤注册账号）及微软新必应（需申请使用权）门槛相对更低，上手更为方便，有兴趣的小伙伴们可以进行使用测试。

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