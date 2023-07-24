Forrester：生成式、对话式 AI 主导 2023 年十大新兴技术

IT之家 7 月 24 日消息，分析公司 Forrester 日前发布了 2023 年十大新兴技术报告，生成式、对话式 AI 在榜单中占据了主导地位，Forrester 同时认为，生成式、对话式 AI 能够在短期为企业带来可观回报。

▲ 图源 Forrester

IT之家将 2023 年十大新兴技术主要内容整理如下：

生成式 AI

生成式 AI 将在未来两到四年内，为大多数企业带来可观的投资回报。

企业若应用 AI，也需要承担一定风险，包括用 AI 生成内容的可信度、社会相关法规、潜在的版权问题。

不过 AI 仍然是值得投资的顶级新兴技术，因为其具有广泛的影响力，并且能够加速许多其他顶级新兴技术。

自主工作场所助理（AWA）

AWA 是一种基于 AI 的解决方案，Forrester 将 AWA 定义为：可以做出决策、无需批准即可行动并根据环境、背景、用户输入和学习来执行服务的软件。AWA 可以为大多数公司带来短期利益，该软件如今已准备好接管日益复杂但重复性的人工任务。

对话式 AI（基于 AI 的聊天工具）

报告指出，虽然当下基于 AI 的聊天工具已经相当常见，但因为训练成本的降低，该技术依然能够在短期内提供投资回报，当下电子商务、B2B 销售和客户服务功能将能够从对话式人工智能中受益。

去中心化数字身份

去中心化数字身份（DDID）即“数字证件”，Forrester 认为其“最终将取代物理身份证明文件”，相关金融服务、政府和教育可能受益最大，而区块链也将在这一缓慢的转变中发挥重要作用。

边缘智能

Forrester 将“边缘智能”描述为“将计算机视觉和传感器产生的海量数据集转化为实时行动”，该技术主要聚焦于车载行业，无人机、自动驾驶列车等也能从中得到受益。

可解释的人工智能（XAI）

新的人工智能软件要想发挥作用，就必须值得信赖，这意味着它必须是可解释的，能够受到外界全面、妥当的监管。

虽然 XAI 当下尚不成熟，但未来该技术有望在金融和医疗保健领域此类高风险场景中得到最大程度的应用。

图灵机器人（TuringBot）

图灵机器人是由人工智能驱动的软件机器人，即“AI 写代码”，该技术可帮助开发人员更加方便地构建应用程序。在两到四年内，企业应用的很大一部分可能由这项技术生成。

扩展现实

一种将计算机图像覆盖在用户视野上的技术，采用增强现实（AR）、混合现实（MR）和虚拟现实（VR）技术。企业应用这些技术，可以更方便与员工、客户交流沟通。

Web3

Forrester 认为，尽管 Web3 承诺打造一个全新的网络体验，但它当下依然有很长的路要走。对于企业而言，围绕 Web3，依然有扩展、安全性、身份和密钥管理以及隐私等关键技术挑战。

零信任边缘（ZTE）

该解决方案使用零信任访问原则，在远程站点内外安全地连接和传输数字信息，主要使用基于云的安全和网络服务。

报告将这十大技术划分成了短期受益期限（两年以内）、中期受益期限（两到五年）、长期受益期限（五年以上）三个部分。

其中，短期技术包括生成式 AI、自主工作场所助理和对话式 AI，Forrester 认为这批 AI 技术在当下更多占据行业主导地位，并能够使企业快速受益。中期技术包括去中心化数字身份、边缘智能、可解释的人工智能和图灵机器人。长期技术则包含扩展现实、Web3 和零信任边缘，Forrester 认为这些技术虽然当下并不是“摇钱树”，但积极部署相关技术依然能在未来令企业得到更多发展空间。

Forrester 新兴技术产品组合副总裁 Brian Hopkins 表示：“虽然许多新兴技术在当下展现出巨大的前景，但技术领导者必须评估这些技术是否能够带来价值，以及他们的业务是否能够应对相关风险。这意味着回避错误信息，减少因害怕错过而做出的错误决策，并将焦点从引人瞩目的技术缩小到少数具有真正潜力的技术。公司还必须确保实施这些技术的时间框架与其整体风险承受能力相称。”

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