2023 ChinaJoy 官方活动日程正式公布，7 月 28-31 日上海举办

IT之家 7 月 24 日消息，ChinaJoy 官网日前公布了 2023 年第二十届中国国际数码互动娱乐展览会（ChinaJoy）的官方活动日程。据官方介绍，本次活动以“相伴二十载 越来悦精彩”为主题，将于 7 月 28 日-31 日在上海新国际博览中心举办，中外参展企业达到近 500 家。IT之家附具体日程情况如下图：

IT之家此前报道，本届 ChinaJoy 将进一步配合参展企业对数字娱乐领域的关注及跨平台合作的需求，在既有基础上打造了“跨界 BTOB 商务合作平台”，同期推出中国游戏开发者大会（CGDC）、CDEC 高峰论坛、ChinaJoy AIGC 大会、全球游戏产业峰会、海外增长峰会、ChinaJoy Web3 大会等多场涉及数字娱乐产业各界的会议。

专业展会之外，同期 CJPlus（ChinaJoy 线上展）也将迎来其全新形态，开启“线下 + 线上”的多元化嘉年华模式。

展览部分将同期举办：

第七届国际智能娱乐硬件展览会（eSmart）

第九届中国国际动漫及衍生品授权展览会（CAWAE）

第三届 ChinaJoy 潮流玩具展（CJTS）

同期主办方也将举办各类官方赛事活动、以及由各家参展商举办的展商同期活动。部分活动如下：

ChinaJoy Cosplay 封面大赛

ChinaJoy Cosplay 超级联赛

ChinaJoy 舞艺超群–全国舞团盛典

洛裳华服・新秀大赛等

此外，今日魅族官方正式宣布将参加 2023 ChinaJoy，参展主题为“热爱无界・奇点大爆炸”，展区位于上海新国际博览中心高通骁龙馆（E4-12）。据称，这是星纪魅族集团自 3 月 8 日成立以来，年内第三次亮相重大展会。截至发稿，官宣参展的企业包括不限于金山世游、八位堂、AMD 等。

IT之家附目前已确定参展 ChinaJoy 的企业列表：点此查看

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