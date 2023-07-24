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Debian 社区正式接收 RISC-V 成为官方支持架构

2023/7/24 15:03:47 来源：IT之家 作者：江程（实习） 责编：江程
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IT之家 7 月 24 日消息，RISC-V 中国社区官微今日发布消息称，Debian 社区已经正式接受 riscv64 作为官方支持架构

文本, 信件

▲ 图源 RISC-V 官方微信号

RISC-V 中国社区表示，这将有可能成为 RISC-V 生态新一轮支持的爆炸式增长的起点，因为包括 Google 的 Chromium 项目在内的众多项目都是直接依赖于 Debian 的二进制包的。Debian 将 RISC-V 批准官方支持架构之后，可能会有很多依赖 Debian 开源项目在很短的时间内会完成对 RISC-V 的支持。

IT之家此前报道，Debian 社区曾在上月宣布，，在未来的 Debian 13 “Trixie” 中，将带来 RISC-V 64 位支持。

RISC-V 是一个基于精简指令集原则的开源指令集架构，被视作是 ARM 的最佳替代方案。该架构由加州大学伯克利分校的研究人员于 2010 年创立，能够生产与 ARM 芯片性能相似的产品，同时还可以减少大约 50% 的芯片面积和 60% 的芯片功耗。此前，谷歌、英特尔、平头哥、三星、联发科、英伟达、高通、Andes、Imagination、Red Hat、Rivos、SiFive、Ventana 等 13 家企业共同发起成立了全球 RISC-V 软件生态计划“RISE”。

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关键词：DebianRISCV

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