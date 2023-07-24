Linux 发行版 Debian 12.1 发布，修复系统用户创建等多个安全问题

IT之家 7 月 24 日消息，Debian 是最古老的 GNU / Linux 发行版之一，也是许多其他基于 Linux 的操作系统的基础，包括 Ubuntu、Kali、MX 和树莓派 OS 等。这个操作系统以稳定性为重，不追求花哨的新功能，因此新版本的发布往往需要很长时间。

在今年 6 月初，Debian 12“bookworm”发布，而日前 Debian 迎来了 12.1 版本，主要修复系统用户创建等多个安全问题。

▲ 图源 Debian 官方博客

IT之家经过查询得知，Debian 12.1 大致改进了以下内容：

妥善处理系统用户的创建；修复 equal match 的子目录处理问题

修复使用 Kerberos 验证的 LDAP 时挂起的问题

修复自定义闹钟声音的播放问题

修复文本上传的渲染问题

将 libboost-json1.81.0 缺少的依赖项添加到 libboost-json1.81-dev

正确恢复 POSIX ACL

在 ConTeXt mtxrun 中启用套接字

修复缓冲区溢出的漏洞 [CVE-2023-34095]

修复 CRLF 注入的问题 [CVE-2023-26130]

修复默认的 acquis.yaml，使其还包含 Journalctl 数据源，但仅限于 ssh.service 单元，确保即使没有传统的 auth.log 文件也能进行获取；确保无效的数据源不会导致引擎出错

安全修复：use-after-free [CVE-2023-34241]；堆缓冲区溢出 [CVE-2023-32324]

配置 ssh 的完整路径

将 Linux 内核 ABI 增至 6.1.0-10；根据建议的更新进行重建

修复默认 DNF const PYTHON_INSTALL_DIR

修复了几个小型漏洞 [CVE-2022-2309]、[CVE-2023-30570]

修复了几个内存泄漏的问题

改善了 GTK 4 的支持

修复了几个 Host 的小问题

Debian 12.1 本质上是 Debian 12 的小修小补，Debian 12 则是目前 Debian 的主流版本，其带来了数千个新的和更新的软件包，支持多种桌面环境和处理器架构（包括 32 位和 64 位 PC、ARM、MIPS 和 PowerPC），但最大的变化之一是 Linux 内核从 5.10 版本升级到 6.1 LTS 版本（带有更新的驱动程序，支持新的硬件，并至少长期支持到 2026 年 12 月）。

Debian 12 其他一些变化包括在 ARM64 系统上重新引入安全启动、支持读写 APFS 苹果文件系统、新的艺术作品以及桌面环境的新版本，包括 Gnome 43、KDE Plasma 5.27、LXDE 11、LXQt 1.2.0、MATE 1.26 和 Xfce 4.18。

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