将于 11 月首发 全新斯柯达速派参数曝光：功率达 261 马力

IT之家 7 月 24 日消息，捷克汽车制造商斯柯达官方发布了全新的第四代速派（Superb）车型的部分参数，包括车身尺寸以及动力信息等等。

据介绍，新车将会在斯洛伐克的 Mladá Boleslav 生产，计划 11 月发布，将会继续提供掀背版以及旅行版两种车型。

值得一提的是，随着欧盟计划 2035 年停售燃油车，因此这也将是最后一代提供燃油发动机的斯柯达速派车型。

官方表示，2024 款斯柯达速派采用全新风格，而不是 Modern Solid 设计语言。

尺寸方面，掀背车长宽高分别为 4912/1849/1481mm，旅行车长宽高分别为 4902/1849/1482mm，轴距均为 2841mm，相比前代车型更长更窄。IT之家注意到，其掀背车后备箱容积达到 645 升，旅行版车型则是 690 升，这一点与斯柯达开发的新款帕萨特完全相同。

该车型拥有 28 项 Simply Clever 功能，进一步增强了实用性，包括旅行车的电控行李箱盖、后排座椅中央扶手中的平板电脑支架、挡风玻璃清洗器水箱盖中的集成漏斗以及大量存储解决方案等等。

此外，它还将配备更大的 12.9 英寸信息娱乐系统、数字仪表盘和显示屏，还将会采用怀挡设计，并将提供 360° 全景影像、电动遮阳帘、后排桌板、10 安全气囊以及最新的驾驶辅助功能。当然，随车附赠的雨伞也依旧会设置在主驾驶车门内。

值得一提的是，斯柯达设计师选择了触摸和物理操控两种方案的组合，对于大部分用户会有很不错的体验。此外，移动转向柱上的变速杆使中控台看起来更干净，而安全设备也得到了改进，配备了更多 ADAS（包括转弯辅助系统和十字路口辅助系统）和多达 10 个安全气囊。

动力方面，新车将会提供汽油、柴油以及插电混动版车型，其中汽油版入门车型搭载 1.5T 发动机，最大功率 150 马力；2.0T 发动机前驱版最大功率 204 马力，四驱版最大功率 265 马力；传动系统均匹配 7 速双离合变速箱。插电混动版车型由 1.5T 发动机与电机组成，系统综合功率 204 马力，电池容量 25.7kWh，可以提供 100km 的纯电续航，并支持 50kW 快充。

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