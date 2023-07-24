realme 11 4G 手机将于 7 月 31 日在越南发布，搭载 108MP 主摄

IT之家 7 月 24 日消息，realme 11 系列手机早在 5 月份就已发布，共有三个机型，现在第四个即将已经确认即将在越南推出。

realme 11 (4G) 将于 7 月 31 日下午 5:30（越南时间）在越南发布，至少提供两种颜色可选 —— 黑色和金色。

IT之家注意到，realme 11 (4G) 的最大亮点是后置摄像头的主摄像头达到了 108MP 的像素，这在同价位的手机中很少见。此外，根据越南零售商的信息，这款手机还配备了 Helio G99 芯片，8GB 内存和 128GB 存储空间。屏幕方面，该机采用了 6.4 英寸的 AMOLED 显示屏，分辨率为 FHD+，刷新率为 90Hz。电池容量为 5000mAh，支持 67W 快充。

realme 11 (4G) 可以看作是去年发布的 realme 10 的升级版，realme 10 也采用 6.4 英寸的 AMOLED 显示屏（90Hz），搭载 Helio G99 芯片和 50MP 的主摄像头。

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